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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 12:02

По 100 баллов на ЕГЭ по русскому набрали 76 южноуральских выпускников


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона.

«Экзамен по русскому языку сдавали 13 тыс. 222 выпускника. Результаты стали известны раньше установленного срока. 100 баллов получили 76 участников, в прошлом году таких выпускников было 62. Верим, что нас ждут отличные результаты и по оставшимся предметам», – отметил руководитель министерства Александр Кузнецов.

На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 108 выпускников, получивших результат 100 баллов. Отметим, что на Южном Урале есть и мультистобалльники – четыре выпускника получили 100 баллов по двум экзаменам.

С результатами ЕГЭ по русскому языку выпускники могут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном портале Единого государственного экзамена.

В случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или непосредственно в конфликтную комиссию Челябинской области 26 и 27 июня.

Заседания конфликтной комиссии Челябинской области по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня будут проводиться 28 и 29 июня с 10.00 до 16.00 в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20-А).

Напоминаем, что рассмотрение апелляции может проводиться в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей), им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком (паспорт и свидетельство о рождении ребенка).

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Теги: егэ, челябинская область, минобрнауки, выпускники, егэ 2017
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