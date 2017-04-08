Челябинцы почтили память жертв теракта в Петербурге митингом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 8 апреля состоялся митинг против терроризма – акция, которая собрала около 5 тыс. южноуральцев, была посвящена памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Митинг прошел в сквере имени Колющенко. Общественный порядок обеспечивали полицейские, кинологи с собаками и дружинники, которые патрулировали парк по всему периметру. Более того, попасть на площадку можно было только после тщательного досмотра.

«Люди пришли сюда по доброй воле, чтобы высказать гражданскую позицию и показать, что нас не запугать. Россия сильна – она всегда будет страной, которая проповедует мир и добро, а не зло. То, что все мы вместе сюда сегодня пришли, показывает силу нашего народа, консолидацию общества», – заявил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

К землякам обратился митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим: «Все мы хотим жить в мире и благополучии, чтобы рядом с нами были наши близкие, родственники, друзья. На нашу долю выпала скорбь о тех, кто погиб в Санкт-Петербурге. Самый величайший дар Бога человеку – дар жизни, и никто не имеет права его отнимать».

«Убийства, кровопролития, войны – это нарушение божественного миропорядка. Всевышний в священном Коране говорит: "Если кто-то убил одну душу – он равносильно погубил весь земной шар. Кто сохранил хотя бы одну душу – он равносильно оживил весь земной шар". Правоверный мусульманин тот, от языка и рук которого не видит вреда другой. Истинный верующий должен быть таким. Однако мы видим, что международный терроризм, прикрываясь религией, призывает людей к убийству», – отметил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Мероприятие продлилось около 45 минут. По его окончании все участники акции возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших в результате теракта.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Взрыв в питерском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство привел в действие смертник, погибли 13 человек и сам террорист, пострадали около 50.