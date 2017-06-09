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Агентство новостей Доступ 1 9 июня 2017 года, 12:46

Пилот из Санкт-Петербурга оштрафован за полет над Челябинской областью


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пилота из Санкт-Петербурга привлекают к административной ответственности за полеты на легкомоторном самолете над Челябинской областью – маршрут судна пролегал по запретным зонам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинскую транспортную прокуратуру.

Челябинская транспортная прокуратура установила, что пилот легкомоторного самолета Cessna нарушил воздушное законодательство. Маршрут судна из Санкт-Петербурга пролегал через зону, полеты над которой запрещены.

Челябинским транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от двух до пяти тысяч рублей.

Запретная зона – воздушное пространство Российской Федерации установленных размеров, в пределах которого полеты воздушных судов запрещены. Использование воздушного пространства в запретных зонах запрещается, за исключением использования воздушного пространства лицами, в интересах которых установлены такие зоны; выполнения полетов на перехват воздушных судов-нарушителей, а также выполнения других оперативных заданий в интересах государства; выполнения полетов в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях; выполнения полетов воздушных судов, осуществляемых в соответствии со специальными международными договорами.

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Теги: самолет, пилот, новости челябинской области, новости санкт-петербурга
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