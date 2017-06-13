«Песня города-2017»: на суд жюри поступило более 70 произведений «в ритме Челябинска»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершился заочный этап открытого областного конкурса «Песня города-2017» – из 75 поступивших заявок члены жюри выбрали 34 лучших участника; они продолжат борьбу за право презентовать свою песню в День города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Конкурсная программа этого года представлена двумя темами: «В ритме города» – посвящение родному городу и «Вдохни жизнь в песню» – история обо всем, что вдохновляет композитора. Каждый конкурсант мог заявить только по одной песне в каждом из представленных направлений.

Финалисты конкурса «Песня города-2017» определятся сегодня, 13 июня. В изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит» стартовал очный отборочный тур, на котором выберут тех, кто исполнит свою песню в День рождения Челябинска. Оценивают творчество соискателей специалисты в области музыкального искусства и представители общественности. Члены жюри озвучат свой выбор во время обсуждения каждой песни в формате живого общения. Помимо исполнительского мастерства и вокальных данных, судьи обещают обращать внимание на эмоциональность, оригинальность и артистизм номинантов.

В течение очного отборочного тура будет также составлен список песен, которые с 19 июня по 7 сентября 2017 года примут участие в зрительском онлайн-голосовании на сайте Областного телевидения, где определится обладатель «Приза зрительских симпатий». Они прозвучат с большой сцены во время Гала-концерта в День города.