Первоклассникам из семей металлургов помогут подготовиться к школе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Семьи работников Магнитогорского металлургического комбината и предприятий, входящих в Группу ММК, чьи дети в нынешнем году идут в первый класс, получат материальную помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

В рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости, с июля по сентябрь, через благотворительный фонд «Металлург» семьи, имеющие первоклассников, получат единовременную материальную помощь – 2,5 тыс. рублей – для приобретения комплекта школьных принадлежностей.

Планируется, что такая помощь будет оказана 1 600 семьям. Материальная помощь выплачивается одному из родителей (или опекуну – работнику ПАО «ММК»). В случае, если в семье два и более первоклассников, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка.