Перлы Юревича и двух мэров Магнитогорска попали в ТОП-25 колоритных цитат политиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эпичные высказывания экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и двух мэров Магнитогорска вошли в ТОП-25 колоритных цитат политиков – рейтинг составил TJournal, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На первом месте – экс-руководитель Магнитогорска Виталий Бахметьев. Авторы отметили его крылатые выражения: «Больше денег не будет, а то будет меньше», «Все перекладывать на жителей – это неправильно. Перекладывать уже некуда». И еще риторическое: «Народ не верит нам. Почему – не знаю».

Действующий руководитель Магнитогорска Сергей Бердников разделил «золото» со своим предшественником. Ему, в частности, принадлежит фраза «Я никогда не мечтал быть женщиной! Это чрезвычайно трудная профессия». Педагогическому сообществу города он запомнился своим мнением о профессии учителя: «Раньше думал, как-то скучно быть педагогом, а сейчас вижу – нет, еще ничего».

Также в списке – экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которого сегодня обвиняют в коррупционном преступлении. На время его руководства регионом пришлось падение метеорита (15 февраля 2013 года), а его комментарий о небесном теле стал многолетним интернет-мемом: «Возможно, метеорит был газообразным: жесткий лед, лед из газа, газовый лед...»

Добавим, что Гран-при рейтинга достался бывшему мэру Новороссийска, а ныне – депутату Госдумы Владимиру Синяговскому. Он настолько запомнился горожанам своими емкими и красочными изречениями, что к окончанию срока полномочий главе города сделали необычный подарок – издали сборник цитат экс-главы Города-Героя Новороссийска. В нее вошли и самые эпичные цитаты политика: «Нам нужен конкретный результат – ребенок, а не оргазм», «Мне это неинтересно – кто кого вдул, задул. Главное, чтобы тепло было», «Что я сегодня нового сказал? Ни-чего-го!»