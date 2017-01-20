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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 14:19

MUST SEE. Переполненный жизнью: художник из Екатеринбурга представляет свои картины в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 19 января на базе выставочного зала Союза Художников России открылась экспозиция молодого екатеринбургского художника Кирилла Бородина. Оценил наполненные жизнью картины уральца корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ЧЕМ ФИШКА

На выставке представлена «сборная солянка» картин из разных живописных циклов автора. Можно выделить четыре темы, интересующие художника: дерущиеся собаки и петухи, очаровательные экзотические девушки и панельные дома. Несмотря на тематическую простоту, каждая картина художника просто переполнена жизнью – его полотна динамичные, сочные, насыщенные эмоциями. Даже, казалось бы, скучные «панельки» благодаря смелым мазкам становятся живыми и объемными.

Отметим, что автор сопричастен к героям своих картин, будь то петухи, девушки или дома. Например, дерущиеся псы стали темой его произведений потому что он помогает приюту для бездомных животных и постоянно их там видит. Многие картины автор пишет в путешествиях – в Таиланд, Китай, на Кубу. Как он сам говорит, «совмещает приятное с полезным». Впрочем, уточняет: создание каждого произведения занимает много времени. 

MUST SEE

Наверное, на этой небольшой авторской выставке вообще не стоит пропускать картины, однако особенно талант художника, на наш взгляд, высвечивают изображения животных.

Полотна с петушиными боями и дерущимися псами обладают исключительной динамикой. Кажется, еще немного – и на зрителя полетят перья или раздастся рычание.

МНЕНИЕ ЗНАТОКОВ

«Эта выставка очень свежая в трактовке нашего быта и социальных проблем через образы животных. Форма, которой пользуется художник, брызжет молодостью. Автор непосредственен, он не застаивается, он пишет экспромт, любая его работа – живая. В авторе сидит настоящий художник: каждая картина – это его личное переживание, он чувствует, любуется предметом который пишет. Это реализм, основанный на хорошей академической школе», – прокомментировал график, живописец, член Союза художников России Николай Кудричев.

ВЕРДИКТ

По мнению редакции Агентства новостей «Доступ», выставку определенно стоит посетить всем любителям реалистической живописи. Картины Кирилла Бородина переполняют жизнь и экспрессия, а герои и предметы, кажется, готовы сойти с полотна. При этом все сюжеты и образы узнаваемы и вряд ли вызовут непонимание у зрителя.

Плюсы: доступно для понимания, реалистично, наполнено жизнью;

Минусы: не обнаружено.

ЯВКИ И ПАРОЛИ

Выставка проходит в доме Союза художников Челябинской области по адресу: улица Цвиллинга, 34, – с 20 января по 10 февраля. Обычный билет стоит – 100 рублей, льготный – 80 рублей, студенты, художники, дизайнеры могут попасть на выставку бесплатно. График работы: с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.

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Теги: афиша, выставки, новости челябинска, must see
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