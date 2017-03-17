Пт, 17.03.2017, 16:34 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 16:27

Перепад температуры ночью и днем в Челябинской области составит около 20 градусов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в предстоящие трое суток прогнозируется 20-градусный перепад температуры воздуха ночью и днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночью 18-20 марта в регионе будет минус 10-15, в низинах – до 20 градусов, днем – от нуля до минус пяти, в горах – плюс три, ветер южного – юго-восточного направлений от трех до восьми метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 м/с, преимущественно без осадков.

По информации Уральского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха в первой половине марта на Урале составила минус 2-5, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

«В выходные дни, 18-19 марта, и в первой половине следующей недели по-прежнему ожидается малооблачная погода при большой амплитуде суточного хода температуры воздуха: от легкого ночного морозца до дневной оттепели», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, устойчивый Сибирский антициклон, своей западной периферией захватывая регион Зауралья, негативно влиял на рассеивающую способность атмосферы, в приземном слое которой периодически скапливались загрязняющие выбросы транспорта и предприятий. «При малооблачном небе происходило ночное выхолаживание воздуха, а днем отмечались довольно регулярные оттепели, благодаря которым снег оседал, немного подтаивал, но высота снежного покрова уменьшилась незначительно (по стационарным наблюдениям на метеоплощадках на 2-7 см)», – отмечают синоптики.

По данным Челябинского ЦГМС, до семи часов вечера 20 марта в Карабаше и Троицке сохраняются НМУ первой степени опасности, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:14
Социальные проекты РМК выходят на новый уровень
сегодня, 15:05
Дороги «кипят»: в сутки «Южуралмост» латает до 200 ям
сегодня, 13:57
Приставы заставили тренера из Златоуста вернуть похищенные у спортсменки 600 тыс.
сегодня, 13:49
Экспедиционная компания заплатит 60 тыс. за потерянную собаку в Челябинске
сегодня, 13:35
«Южуралмост» закупил 20 дополнительных пылесосов для уборки челябинских улиц
сегодня, 12:55
Виновница ДТП с тремя погибшими предстанет перед судом в Челябинске
сегодня, 12:24
Более 5 тыс. человек ждут на митинге «Крымская весна» в Челябинске
сегодня, 12:09
Челябинец, забивший битой незнакомку, попросил смягчить ему приговор
сегодня, 11:36
После вырубки деревьев на улице Солнечной в Челябинске возбуждено уголовное дело
сегодня, 11:23
Возбуждено 2 уголовных дела по факту нападения на бригаду скорой в Троицке
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость