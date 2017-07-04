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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 14:07

Пенсионерку, которая хотела заморозить младенца из мести, оставили под арестом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уйский районный суд (Челябинская область) продлил срок содержания под стражей женщине, которая в новогоднюю ночь вынесла ребенка на мороз и оставила умирать, – пенсионерка, по версии следствия, сделала это, чтобы отомстить соседке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел в первую ночь 2017 года: около пяти часов 63-летняя жительница поселка Токмасский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проникла в соседский дом, где кроме хозяйки, спали ее дочь и новорожденная внучка в коляске. «Незваная гостья выкатила коляску во двор, предварительно выключив там свет, чтобы коляску не заметили случайные прохожие. При этом обвиняемая осознавала, что длительное пребывание легко одетой новорожденной на улице может привести к ее смерти», – рассказали в следственном управлении.

Утром мать девочки нашла коляску во дворе: ребенок сильно замерз, но выжил.

В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). Женщина пыталась скрыться от следствия, объявлялась в розыск, потом была арестована.

Сейчас материалы уголовного дела поступили в прокуратуру, в связи с тем, что для утверждения обвинительного заключения требуется определенное время, прокурор Уйского района обратился в суд с ходатайством о продлении для женщины меры пресечения. Срок содержания под стражей обвиняемой в покушении на убийство младенца продлен до 1 августа 2017 года.

Постановление Уйского районного суда не вступило в законную силу.

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Теги: покушение на убийство ребенка, новости уйского района, коляска
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