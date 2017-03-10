Пенсионер обварил кипятком 2 девочек в Челябинске, один ребенок погиб

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский пенсионер облил кипятком двух маленьких девочек, одна из них скончалась в больнице – возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления СКР Владимира Шишкова.

Напомним, инцидент произошел еще 28 января в коммунальной квартире в Металлургическом районе. Тогда ночью в областной ожоговый центр были доставлены годовалая и четырехлетняя девочки с ожогами 2 степени. По данному факту была организована доследственная проверка.

«Установлено, что пьяный 66-летний местный житель зашел в свою комнату с ковшом кипятка для приготовления чая. В комнате на полу лежала его знакомая, на кровати спали две ее дочери. Запнувшись о женщину, мужчина облил кипятком детей, причинив им тяжелые ожоги. Девочки были доставлены в лечебное учреждение, где им была оказана неотложная медицинская помощь», – рассказал Шишков.

Тем не менее, младшая девочка 5 февраля скончалась. В этой связи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – о причинении смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения.

Старшая девочка выписана из больницы.