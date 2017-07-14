Пенсионер из Увельского района получил 14 лет «строгача» за изнасилование 2 детей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Увельского района (Челябинская область) получил 14 лет колонии строгого режима за изнасилование детей – мужчина надругался над двумя детьми, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Как говорится в материалах дела, в 2016 году мужчина 1954 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих знакомых девятилетнего мальчика и шестилетней девочки. «Указанные действия были совершены в мае и августе в помещении недействующей котельной одного из населенных пунктов района», – рассказали в суде.

Подсудимый вину не признал. Тем не менее, суд объявил пенсионера виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.