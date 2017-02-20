18+ Педофила, дарившего мальчикам телефоны, осудят в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за надругательство над двумя мальчиками 13 и 11 лет – обоим потерпевшим злоумышленник подарил телефоны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления были совершены в 2016 году. Сначала житель Магнитогорска вступил в переписку интимного характера с 13-летним мальчиком. Беседуя с ребенком на «взрослые» темы, мужчина понимал, что общается с несовершеннолетним. Чтобы быть с подростком на связи, он подарил ему мобильный телефон. А позднее попросил прийти к нему в гости с каким-нибудь симпатичным мальчиком, который также хочет получить подарок.

В итоге подросток привел к квартиру к извращенцу 11-летнего приятеля, в отношении которого педофил совершил насильственные действия сексуального характера. Один мальчик пострадал психически, другой еще и физически.

«Мужчина был задержан. Свою причастность к преступлениям он отрицал, однако нами были собраны неопровержимые доказательства его вины, в том числе переписка в соцсети. Оба пострадавших ребенка – из неблагополучных семей. Начальнику районного отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», – рассказал руководитель Орджоникидзевского межрайонного СО СУ СКР по Магнитогоску Михаил Малиновский.

Магнитогорцу предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Параллельно 31-летнего злоумышленника судят за оборот наркотиков.

Ольга Плеханова

