18+ Педофил зарезал бабушку и напал на полицейского в Пластовском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рецидивист, шесть лет совершавший преступления в Пластовском районе (Челябинская область), предстанет перед судом – на педофила и убийцу обратили внимание, когда он напал на сотрудника ДПС, поймавшего его пьяным за рулем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сентябре 2016 года 40-летний житель Пластовского района устроил дебош, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Пьяный мужчина применил насилие в отношении полицейских, чем и привлек к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Проверяя его личность, стражи порядка выяснили, что злоумышленник угрожал убийством своим жене, теще и падчерице. Последнюю, как выяснилось, он вообще насиловал с 2010 года.

«Установлено, что с 10-летнего возраста девочка претерпела 21 эпизод изнасилований и иных действий сексуального характера. Кроме того, в ходе расследования дел в отношении мужчины было раскрыто еще одно преступление, совершенное в 2012 году. Злоумышленник с целью хищения проник в дом 74-летней односельчанки, где напал на нее с ножом, которым нанес несколько смертельных ударов в голову и шею, после чего поджег дом», – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), части 2 статьи 167 УК РФ (поджог), статье 119 УК РФ (угроза убийством), пункту «б» части 4, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней и не достигшей 14-летнего возраста), пункту «б» части 4, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней и не достигшей 14-летнего возраста).

Обвиняемый ранее судим, в том числе за убийство. Преступления совершены при особо опасном рецидиве. В ходе следствия получены доказательства, в полной мере изобличающие обвиняемого в совершении указанных преступлений.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.