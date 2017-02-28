Педофил-рецидивист получил 15 с половиной лет колонии за надругательство над девочкой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Каслинского района осужден за надругательство над падчерицей – злоумышленник получил более 15 лет колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

Установлено, что мужчина в июле 2013 года вышел из колонии и стал сожительствовать со знакомой и ее тремя малолетними детьми. В 2015-2016 годах он трижды надругался над 13-летней дочерью гражданской супруги. Кроме того, пьяный преступник регулярно избивал сожительницу и детей руками, ногами и подручными средствами.

На суде мужчина полностью отрицал совершение насильственных действий сексуального характера. Он также пояснил, что иногда бил детей ремнем за непослушание. Осужденный считает, что потерпевшие оговорили его, поскольку не хотели жить с ним в одном доме из-за его пьянства.

Челябинский областной суд признал жителя Каслинского района 1969 года рождения виновным по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязании четырех человек, в том числе несовершеннолетних).

Его приговорили к 15 годам 6 месяцам колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 12 лет.

Кроме того, суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.