18+ Педофил, напавший на 12-летнюю челябинку в подъезде, отправится в психбольницу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завершено расследование дела в отношении 24-летнего челябинца, напавшего в подъезде на девочку с целью изнасилования, – от извращенца ребенка спасли неравнодушные соседи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Следователи направили в прокуратуру постановление о применении в отношении челябинца, приставшего к 12-летней девочке в подъезде, принудительных мер медицинского характера. Психиатрическая экспертиза признала педофила невменяемым.

«Местным жителям, которые доблестно пресекли преступление в отношении ребенка, руководством Следственного комитета и МВД объявлена благодарность. Расследование дела завершено. После утверждения в прокуратуре постановление поступит на рассмотрение в суд», – рассказал замруководителя СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону Александр Есипов.

Напомним, инцидент произошел 22 апреля днем на улице Чичерина. Незнакомец проследовал в подъезд за 12-летней девочкой, догнал ее между первым и вторым этажами, схватил и потребовал раздеться. Испуганная школьница стала вырываться и кричать, но злоумышленник не отпускал. На шум выглянула соседка, которая также принялась звать на помощь, увидев у налетчика нож. Когда злоумышленник побежал вниз, его скрутили случайные прохожие, отреагировавшие на крики женщины. Извращенца передали сотрудникам полиции, а затем СК. Как выяснилось, парень состоит на учете у психиатра. На допросе он признался, что поймал девочку, чтобы изнасиловать.

Ольга Плеханова