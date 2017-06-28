Павильоны крупнее 100 «квадратов» выгонят с остановок Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске запретили размещать на остановках павильоны площадью более 100 квадратных метров – ограничение касается ряда городских маршрутов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Согласно июньскому решению об изменении правил установки некапитальных объектов теперь площадь торговой точки, расположенной на гостевом маршруте, не может превышать 100 кв. метров. Данная мера призвана ограничить появление на остановках чрезмерно больших торговых павильонов. Существующим торговым точкам позволят доработать до окончания договора аренды земельного участка.

Остановки в Челябинске предлагают снабдить туалетами и оборудовать банкоматами

Добавим, что сегодня ведется разработка эскизного проекта торгово-остановочных комплексов в едином стиле. Предполагается, что в нем будет учтена возможность размещения торговых объектов, расписания транспорта, лавочек, рекламных конструкций.