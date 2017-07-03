Партию волнистых попугайчиков пытались нелегально ввезти на Южный Урал

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинскую область пытались провезти попугаев – птиц задержали на границе России и Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Факт незаконного ввоза четырех волнистых попугаев выявлен 30 июня на пограничном пункте Бугристое (Троицкий район). Выяснилось, что у перевозчика отсутствует ветеринарный сертификат. Груз без документов был признан потенциально опасным и возвращен для оформления документов. С перевозчиком проведена разъяснительная беседа.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), на него наложен административный штраф.