Партию поддельного спиртного на 16 млн изъяли на складах Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске изъяли партию поддельного спиртного на 16 млн рублей – часть алкоголя оказалась опасной для жизни и здоровья потребителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» пресекла деятельность организации, занимавшейся незаконным оборотом спиртного. В Челябинске на двух складах полиция изъяла 105,6 тыс. бутылок алкоголя, а также более 2 тыс. литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости.

Все бутылки оклеены поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Более того, часть спиртного представляет опасность для здоровья и жизни потребителей. Стоимость изъятой продукции оценивается в 16 млн рублей.

Следственным управлением Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

Фото пресс-службы ЮУ ЛУ МВД России на транспорте