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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 20:15

Парня отправили в колонию за убийство отчима и его друга под Катав-Ивановском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области вынесен приговор мужчине, который зарезал своего отчима и его приятеля, – убийство было совершено из-за конфликта, возникшего во время застолья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Осужденный 26 августа 2016 года выпивал на территории строящейся турбазы в селе Верх-Катавка вместе с отчимом и его знакомым, сторожившим данную базу.

Между молодым человеком и отчимом произошел бытовой конфликт. Парень зажал рот пострадавшего рукой, после чего нанес несколько ударов ножом в шею и грудную клетку. Проснувшийся сторож стал свидетелем произошедшего, поэтому парень зарезал и его, а потом ушел домой спать.

Трупы потерпевших обнаружили родственники осужденного. Прибывшие сотрудники полиции сразу же задержали спящего Титова по месту его проживания.

Мужчина 1989 года рождения признан виновным по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорен к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев.

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Теги: убийство, новости челябинска, новости катав-ивановска, застолье
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