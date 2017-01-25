Парижский полумарафон из Челябинской области выиграл национальную премию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автор южноуральского проекта Парижский полумарафон Светлана Мамедалина выиграла национальную премию «Бизнес-Успех» в номинации ЗОЖ – церемония награждения состоялась накануне в Общественной палате РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Парижский полумарафон – изюминка Нагайбакского района. В необычном летнем забеге, маршрут которого построен в виде замкнутого круга и заканчивается у Эйфелевой башни в селе Париж, участвуют не только местные жители, но и бегуны из областного центра и даже соседних регионов.

Автор проекта Светлана Мамедалина много лет занималась спортивной ходьбой, а сейчас ведет секцию по легкой атлетике и группу здоровья для инвалидов по скандинавской ходьбе, поэтому и идею полумарафона она вынашивала очень давно. Заинтересованность главы района в проведении полумарафона дала отличные результаты: прошлым летом в день мероприятия у линии старта собрались 250 человек, которые пробежали дистанции 21,1 и 5 километров.

«Мы теперь будем стараться вдвойне работать, думаю, участников прибавится. Ведь эта премия – имидж, который популяризирует нашу идею», – комментирует Светалана Мамедалина.

Национальная премия «Бизнес-Успех» существует уже шесть лет при поддержке федерального правительства. Ее цель – оказать помощь лучшим проектам в сфере малого бизнеса.