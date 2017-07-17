Парень, готовивший революцию в Челябинске, отделался условным сроком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 17 июля экстремист из Челябинска, который планировал свержение региональной власти, получил срок – суд назначил ему 4,5 года условно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что парень в августе 2012 года вступил в сообщество «Народная социал-демократическая политическая группа» и стал активно заниматься подготовкой свержения и захвата действующей власти в Челябинской области – собирал средства и амуницию.

Вместе с пособниками он расклеивал листовки с лозунгами «Жуй буржуя», а также вел пропагандистскую деятельность среди военнослужащих Чебаркульской танковой части. Кроме того, участники группировки учились делать взрывные устройства.

Деятельность экстремистской группы в июне 2016 года пресекли сотрудники ФСБ. Молодой человек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно помогал следствию.

Сегодня, 17 июля, суд признал 23-летнего парня виновным по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Его приговорили к четырем годам шести месяцам колонии условно с испытательным сроком три года.