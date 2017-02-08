18+ Пара пенсионеров насмерть угорела в частном доме в Увелке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи проверяют обстоятельства смерти пары пенсионеров, трупы которых нашли в частном доме в Увелке (Челябинская область), – по предварительным данным, мужчина и женщина отравились угарным газом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Во вторник, 7 февраля, днем в одном из частных домов поселка Увельский обнаружены тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом. В доме имеется печное отопление, переделанное на газовое», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.