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Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 16:16

ВНИМАНИЕ. ПАО «Челябэнергосбыт»: Листовки о выходе счетчиков из строя недостоверны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В почтовых ящиках челябинцев вновь появились объявления о том, что их электрические счетчики подлежат срочной замене; официальное обращение – «уважаемый абонент», ссылки на законодательство, упоминание о том, что при выходе прибора учета из межповерочного интервала начисления производятся по нормативу, и звучное название – «Энергосети» – все нацелено на то, чтобы добросовестные потребители скорее обратились в диспетчерскую службу, телефон которой указан тут же, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Примечательно, что предупреждения принесли даже тем, кто менял прибор учета совсем недавно. В этой связи ПАО «Челябэнергосбыт» предупреждает о том, что данные листовки недействительны, и призывает своих абонентов к бдительности.

«Информация о выходе прибора учета из межповерочного интервала появляется на лицевой стороне квитанции за электроэнергию за три месяца до конца срока гарантированно точной службы счетчика. Размер задолженности также указан в квитанции», – говорится в сообщении Гарантирующего поставщика.

Другой способ выяснить, не пора ли менять прибор учета, – на сайте ПАО «Челябэнергосбыт», в сервисе «Личный кабинет».

Также информацию, касающуюся прибора учета и начислений, всегда можно в расчетно-информационной группе своего дома – ее адрес и телефон указаны в нижней части квитанции.

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Теги: мошенничество, счетчик, пао челябэнергосбыт
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