Житель Озерска заставил супермаркет «Монетка» снять слишком шумный кондиционер

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) местный житель заставил супермаркет «Монетка» демонтировать слишком шумный кондиционер – агрегат мешал мужчине жить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Местный житель заявил, что владеет трехкомнатной квартирой в Озерске, однако его семья не может ею пользоваться, потому что на фасаде магазина «Монетка», расположенного в доме напротив (около 25 метров), установлен внешний блок промышленного кондиционера большой мощности, издающий низкочастотный шум, который превышает нормы, установленные СанПиН.

Горожанин подал в суд на ООО «Торговая компания «Атлас» о демонтаже оборудования и взыскании компенсации морального вреда.

Районный суд частично удовлетворил иск, обязав компанию в течение трех месяцев демонтировать внешний блок промышленного кондиционера и компрессорный агрегат, запретил ответчику размещать подобное оборудование на указанном фасаде, взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей и судебные расходы в размере 7,5 тыс. рублей.

Ответчик обжаловал данное решение в Челябинский областной суд. Однако по инициативе истца была проведена экспертиза, которая показала, что уровень шума от работающего кондиционера на магазине «Монетка» в ночное время в квартире и на прилегающей к дому территории действительно не соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Челябинский областной суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции.