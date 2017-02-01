Озерчанка отдала ясновидящей более 600 тыс. за снятие порчи и решение квартирного вопроса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Озерска (ЗАТО, Челябинская область) отдала ясновидящей 611 тыс. рублей – с помощью магии женщина планировала улучшить жилищные условия, но ей внушили, что на всю семью сделана порча, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Женщина 1975 года рождения в одной из газет прочитала объявление об оказании магических услуг. Она захотела обратиться к экстрасенсу за помощью в решении жилищного вопроса. Во время телефонного разговора ясновидящая согласилась с помощью магии оказать услугу по расширению жилой площади за 36 тыс. рублей», – сообщили в пресс-центре полиции Челябинской области.

После того как клиентка перевела указанную сумму, ясновидящая приступила к работе, в ходе которой выяснилось, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы ее снять, необходимо заплатить по 100 тыс. рублей за каждого члена семьи.

«Женщина согласилась и перевела на счет ясновидящей 575 тыс. рублей. Позже, когда экстрасенс стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффект от которых так и не наступил, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию», – уточнили в МВД.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД по Озерску возбуждено уголовное дело.