Озерчанин заплатит 470 тыс. рублей за оставленный на спецстоянке автомобиль

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Озерска (ЗАТО, Челябинская область) заплатит почти 470 тыс. рублей за хранение своего автомобиля на специализированной стоянке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы горсуда, в декабре 2015 года на владельца машины Ford был составлен протокол за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД) и частью 2 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС) КоАП РФ.

«В этот же день автомобиль был перемещен на специализированную стоянку для его хранения и возврата. На момент рассмотрения дела Ford по-прежнему находился там. Задолженность ответчика за перемещение ТС и его хранение составила 469 тыс. 876 рублей», – говорится в сообщении.

В марте 2016 года автовладельцу была направлена претензия, однако задолженность так и не была погашена, машину со спецстоянки собственник не забрал.

В сообщении горсуда отмечается, что ответчик в судебное заседание не явился, дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

В итоге суд принял решение взыскать с хозяина машины почти 470 тыс. рублей, так как расчет долга полностью отвечает условиям закона, соответствует фактическим обстоятельствам дела и является правильным.