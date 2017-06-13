Озерчанин вернет банку 4,5 млн рублей кредитов, взятых обманом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд обязал жителя Озерска (ЗАТО, Челябинская область) вернуть банку 4,5 млн рублей, которые он помог взять в кредит своему другу, изготовив подложные документы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу органа власти.

Судом установлено, что двое знакомых в целях получения кредита предоставили в банк заведомо ложные сведения об имущественном положении юрлица, учредителем которого один из них являлся. В результате чего банк заключил два кредитных договора – на 3 млн и более чем на 1,4 млн рублей.

В итоге одного мужчину осудили по части 1 статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита руководителем организации), а его друга – по части 5 статьи 33, части 1 статьи 176 УК РФ (посредничество в незаконном получении кредита). Требования банка о взыскании суммы долга по кредитному договору в солидарном порядке с юридического лица и учредителя юрлица были удовлетворены в полном объеме в порядке гражданского судопроизводства.

В настоящем судебном заседании предметом рассмотрения стали требования банка к посреднику, содействовавшему в совершении преступления и взявшему на себя активную роль по подготовке подложных документов для получения кредита. Банк требовал взыскать с мужчины сумму основного долга, ущерб (сумму не возвращенного кредита, проценты, пеню и судебные расходы). Иск удовлетворен частично.

Судом было отказано в удовлетворении требований банка о взыскании комиссий и пеней, однако требования в части взыскания ущерба удовлетворены в полном объеме: с горожанина взыскано 4,5 млн рублей.