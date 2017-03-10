Отправиться в кулинарное путешествие в Венгрию и Чехию, не покидая Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Теперь и в Челябинске появился настоящий венгерский десерт – вкусный калач Кюртёш – его привезла и представила горожанам в праздник Масленицы семья Поповых.

Фудтрак фиолетового цвета обосновался в парке Гагарина, наполнив воздух ароматами кокоса, орехов и корицы. Горожане начали присматриваться к необычному десерту, ведь в отличие от привычных уличных блинчиков и шашлыков, европейские десерты в качестве уличной еды – пока в диковинку.

Горожане начали интересоваться у кондитеров из фургончика, что же такое Chimney cake.

- Chimney cake – это самый настоящий тортик в калаче, – с удовольствием рассказывала гостям парка Ксения. – Кейк дня – начинка из киви, банана и взбитых сливок.

У Ксении двое детей, любимый супруг и хобби – она всегда увлекалась кондитерским искусством. Вначале на собственной кухне для своей любимой семьи пекла сладости. И вот однажды во время путешествия в Прагу продегустировала известный chimney cake. У нее возникла идея – непременно привезти в родной Челябинск этот рецепт и предложить его горожанам в качестве вкусной и полезной уличной еды. Крученый калач – это особый десерт, который не получится испечь без качественных ингредиентов (в первую очередь, муки) и кропотливой работы. В отличие от многих видов уличной еды, калач Кюртёш абсолютно безопасен для здоровья.

- В Чехии и Венгрии кюртёши, трдельники и chimney cake – популярное и вкусное сопровождение всех массовых гуляний, особенно под Рождество, – рассказывает хозяйка сладкой «машины» Ксения. – Вот и мы решили привезти крученые калачи под праздник. В Европе особенно любят chimney cake, наполненные мороженым или фруктами со сливками. Многим челябинцам, как оказалось, они тоже очень понравились. Нашлись среди гулявших на Масленицу в парке Гагарина и любители оригинального трдельника, он же Кюртёш калач. Видимо, это те, кто бывал в Праге.

Трдельник или, как их еще называют трдло – это чешские ароматные булочки, которые известны всей Европе. К примеру, в самой Чехии любой праздник невозможно представить без этого уличного лакомства. Готовят их следующим образом – ароматное дрожжевое тесто наматывают на стальные цилиндры и готовят над открытым огнем, постоянно вращая. Запах свежевыпеченной сдобы распространяется на всю округу и привлекает многочисленных туристов.

Ксения с супругом Федором подошли к организации своего дела крайне серьезно. После решения об открытии семейного бизнеса они прошли курсы кондитерского мастерства в Европе, в знаменитой Kurtos Academy и получили дипломы. Однако по приезду домой поняли, что все не так просто.

- Для калачей Кюртёш мука должна быть особого тонкого помола, но сохранять в себе все полезные свойства клейковины, – рассказывает Федор. – После того как калач запечется, он должен оставаться пушистым по структуре, мягким и в то же время хрустящим. Муку хорошего качества мы нашли в Челябинске – итальянскую. Ее и будем использовать. Мы не только за вкусную, но и за здоровую еду на колесах!

Сейчас всем жителям и гостям столицы Южного Урала меню фудтрака предлагает калачи пяти видов – с корицей, сахарный, ореховый, кокосовый и со вкусом пиццы. У семьи – большие планы: они хотят ездить в своем кулинарном автомобиле по регионам страны и принимать участие в различных мероприятиях. А еще Федор и Ксения разработали эксклюзивное меню для всех, кто планирует заказать калачи на собственные праздники. В планах семьи также запуск сайта. Скептикам, которые сомневаются в полезности европейских десертов от семьи Поповых, кондитеры напоминают, что все оборудование для выпечки работает без включения двигателя.

Масленичный же дебют десертов в Челябинском регионе удался на славу. Горожане с радостью приняли новое лакомство.

- Если честно, мы не думали, что дело пойдет так бойко, – делится впечатлением Ксения. – Пока наши люди привыкнут да распробуют. Но оказалось все не так сурово. И результатом первого дня мы очень довольны!

Уже к 15 часам сладкий фургончик Поповых продал все заготовки, и Ксения с супругом принялись печь новые партии десертов.

МАСЛЕНИЦА В ЧЕЛЯБИНСКЕ – ФОТОДОСТУП