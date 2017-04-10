Отопление в Челябинске планируют отключить до конца апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Отопление в Челябинске планируют отключить после 21 апреля – об этом в понедельник, 10-го, в ходе аппаратного совещания заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По его словам, в 20-х числах апреля воздух в городе прогреется до плюс 21 градуса. «Скорее всего, нам нужно будет отключать тепло, ведь зачем – людям будет жарко, да и удовольствие это недешевое. С другой стороны, по долгосрочному прогнозу 1 мая ожидается плюс 8, а ночью – плюс три. Поэтому нам нужно принять такое решение, чтобы всех устраивало и в мае не пришлось заново запускать тепло», – прокомментировал градоначальник.

Он добавил, что исход событий определят коллегиально, с учетом мнений жителей областного центра.

Напомним, весной 2016 года отопление в Челябинске начали отключать 18 апреля. Тогда в городе стояла стабильно теплая погода, люди жаловались на жару в квартирах, от которой не спасали даже открытые настежь окна.