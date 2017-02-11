Отмена занятий в школах Челябинска 11 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 11 февраля 2017 года, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах Челябинска для учащихся 1-7 классов в первую и вторую смены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня днем будет минус 16-21, в пониженных частях рельефа – до 25, возможны небольшой снег, изморозь, утром – туманы, ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду.

Тридцатиградусные морозы ожидаются и ночью в воскресенье, а уже днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов, в горах и низинах – до 20 градусов.

На следующей неделе температура воздуха прогнозируется в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14-19, днем – 9-14 градусов.