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Агентство новостей Доступ 1 11 февраля 2017 года, 05:33

Отмена занятий в школах Челябинска 11 февраля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 11 февраля 2017 года, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах Челябинска для учащихся 1-7 классов в первую и вторую смены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня днем будет минус 16-21, в пониженных частях рельефа – до 25, возможны небольшой снег, изморозь, утром – туманы, ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду.

Тридцатиградусные морозы ожидаются и ночью в воскресенье, а уже днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов, в горах и низинах – до 20 градусов.

На следующей неделе температура воздуха прогнозируется в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14-19, днем – 9-14 градусов.

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Теги: отмена занятий, новости челябинска, морозы на урале, погода в челябинке
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