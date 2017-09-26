Открытие дилерского центра Chevrolet NIVA компании «Автовек» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 29 сентября, в 18.00 по адресу: Свердловский тракт, 3/3, – в Челябинске состоится торжественное открытие дилерского центра Chevrolet NIVA компании «Автовек».

Всех автолюбителей и ценителей внедорожника Chevrolet NIVA приглашают посетить праздничное мероприятие с другом или семьей, а также принять участие в розыгрыше навигатора и многих других призов, насладиться развлекательной программой и просто приятно провести пятничный вечер.



При покупке автомобиля Chevrolet NIVA в день открытия сигнализация с автозапуском и установкой в подарок!

Ждем всех желающих 29 сентября в 18.00 по адресу Свердловский тракт, 3/3, телефон: +7 (351) 210-05-25. Приходите всей семьей будет интересно!