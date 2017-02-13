Открылось авиасообщение Челябинск – Сочи – Минеральные Воды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Открылось авиасообщение Челябинск – Сочи – Минеральные Воды – ближайший регулярный рейс состоится 17 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Рейс выполняется еженедельно по пятницам в 8.30 с посадкой в Сочи. Первый вылет состоялся 10 февраля 2017 года.

Стоимость перелета Челябинск – Минеральные Воды составит от 5,9 тыс. рублей, столько же – Челябинск – Сочи от 5,9 тыс. рублей, маршрут Сочи – Минеральные Воды будет стоить от 4 тыс. 250 рублей.