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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 14:29

Открылось авиасообщение Челябинск – Сочи – Минеральные Воды


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Открылось авиасообщение Челябинск – Сочи – Минеральные Воды – ближайший регулярный рейс состоится 17 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Рейс выполняется еженедельно по пятницам в 8.30 с посадкой в Сочи. Первый вылет состоялся 10 февраля 2017 года.

Стоимость перелета Челябинск – Минеральные Воды составит от 5,9 тыс. рублей, столько же – Челябинск – Сочи от 5,9 тыс. рублей, маршрут Сочи – Минеральные Воды будет стоить от 4 тыс. 250 рублей.

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Теги: уральские авиалинии, авиарейс, новости челябинска, новости сочи, курорты
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