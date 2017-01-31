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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 12:56

16+ Отец школьника, застрелившего подругу из ружья в Копейске, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель копейского поселка Октябрьский (Челябинская область), чей 15-летний сын случайно убил из ружья подругу, предстанет перед судом – мужчине предъявили обвинение в небрежном хранении оружия и незаконном хранении боеприпасов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении жителя Копейска, чей сын произвел смертельный выстрел в 16-летнюю девушку в ноябре 2016 года. Установлено, что школьница находилась в подростка в гостях, когда тот решил пошутить над ней. Увидев за холодильником отцовское ружье, мальчик подумал, что оно не заряжено, так как один из пяти патронов в магазине действительно отсутствовал. Произведя с оружием манипуляции, подросток выстрелил. Снаряд угодил девочке в живот и руку, вызвав массивное раздробление. Потерпевшая скончалась на месте.

«Проанализировав телефонные переговоры, переписку в соцсетях и опросив людей, мы пришли к выводу, что у подростка не было умысла на убийство девушки. Кроме того, субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК – "Причинение смерти по неосторожности", – может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, а данному подростку было 15 лет. Его отец должен был обеспечить безопасное хранение оружия, исключающее свободный доступ к ружью. Кроме того, в ходе проведения следственных мероприятий в жилище обнаружены незаконно хранимые боеприпасы – патроны трех калибров», – рассказал замруководителя СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области Александр Данилов.

Охотнику предъявили обвинение по части 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Материалы дела переданы в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения дело будет рассмотрено в суде.

Ольга Плеханова

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Теги: ружье, несчастный случай, ребенок погиб, подростки, новости копейска
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