18+ Отец-одиночка, 3 года насиловавший дочь в Златоусте, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом за трехлетнее надругательство над дочерью – 43-летний педофил воспитывал девочку в одиночку, и жаловаться ей было некому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались с 2014 года, когда школьнице исполнилось 13 лет. Девочка осталась с отцом по решению суда, после того как родители развелись. О происходящем стало известно только в марте 2016 года, когда девочка сумела сбежать от отца к соседям во время очередных домогательств. Мужчина был задержан, а когда подтвердилось, что он насильник, арестован.

«Психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. На первых порах мужчина признавал свою вину, а после пребывания в СИЗО стал все отрицать. Тем не менее, нами было собрано достаточно доказательств его причастности. Дело передано в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Андрей Морозов.

Златоустовцу предъявлено окончательное обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал на одном из промышленных предприятий.

Его дочь проходит реабилитацию и получает психологическую помощь. Родственники уже заявили, что готовы взять на себя опеку.

Ольга Плеханова