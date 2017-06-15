Отец 8 месяцев заставлял дочь попрошайничать на улицах Еманжелинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Еманжелинска (Челябинская область) заставлял свою восьмилетнюю дочь попрошайничать на улицах города – взамен отец обещал девочке сладости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру.

Установлено, что 47-летний мужчина с сентября 2016 по апрель 2017 года систематически заставлял свою малолетнюю дочь выпрашивать деньги у прохожих на улицах Еманжелинска, обещая ей за это конфеты.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Еманжелинский городской суд.

Семья обвиняемого состоит на учете в органах опеки как неблагополучная.