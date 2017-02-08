18+ Осуждены заводчане, забившие насмерть психбольного инвалида под Увелкой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое жителей Троицкого района (Челябинская область) приговорены к колонии строгого режима за смертельное избиение инвалида – у пьяных мужчин потерпевший вызывал неприязнь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Преступление было совершено в августе 2015 года на территории Кичигинского ремонтно-механического завода, где осужденные трудились формовщиком и оператором. Напившись на рабочем месте, злоумышленники вышли на улицу, где у ворот встретили местного жителя, страдавшего психическим расстройством. Испытывая к инвалиду неприязнь, один из мужчин затащил его в здание завода, где начал избивать. Позднее к нему присоединился приятель.

Сообщники наносили потерпевшему удары металлическим прутом, ранили его вилкой и ножом, а в завершение бросили на него каркас кровати. От причиненных телесных повреждений мужчина скончался. Один злоумышленник признал вину в содеянном частично, пояснив, что смерти инвалиду не желал, а его приятель отрицал свою причастность к убийству.

«При назначении наказания подсудимым в качестве смягчающих обстоятельств суд, в том числе, учел их удовлетворительные характеристики и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Оба преступника признаны виновными в убийстве группой лиц. Одного мужчину суд приговорил к 16,5 года лишения свободы, а второго к – 17,5. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Каждого суд ограничил в свободе на 1,5 года после освобождения. Кроме того, с осужденных взыскано в пользу сына убитого по 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.