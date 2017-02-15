18+ Осуждены юноши, насиловавшие женщину при матери одного из них в общежитии Верхнего Уфалея

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трое молодых людей осуждены за групповое изнасилование женщины, происходившее на глазах у матери одного из них в общежитии Верхнего Уфалея (Челябинская область), – злоумышленникам на момент совершения преступления было 21, 17 и 16 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в апреле 2016 года в неблагополучной квартире общежития, где проживала пьющая семья. К двум двоюродным братьям и матери одного из них пришел в гости 16-летний приятель. Вместе они сначала распивали спиртное. Затем юноши затащили к себе на вечеринку взрослую женщину, проживавшую неподалеку. В ходе пьянки молодые люди потребовали, чтобы гостья удовлетворила их сексуальные потребности оральным способом, однако собутыльница отказалась. Тогда один из подростков ударил потерпевшую по голове металлической тарелкой и, избивая, стал высказывать угрозы.

Напуганная женщина вынуждена была поддаться на требования подростков, которые били ее кулаками, когда она пыталась прекратить происходящее. Одновременно к потерпевшей пристроился 21-летний брат одного из подростков. Женщина не могла убежать от насильников, которые били ее каждый раз, когда она просила их остановиться. Злоумышленники предохранялись полиэтиленовыми пакетами, а мать одного из юношей наблюдала за ними и подбадривала. После случившегося потерпевшая, получившая телесные повреждения, обратилась в правоохранительные органы.

«Все молодые люди были задержаны и заключены под стражу. Каждый признал свою вину лишь частично, значительно преуменьшая степень участия в преступлении. Однако в ходе следствия была установлена роль каждого участника. Мать одного из злоумышленников, присутствовавшая на месте преступления, прошла по делу свидетелем», – рассказал руководитель СО по Верхнему Уфалею СУ СКР по региону Евгений Быков.

Прокуратура поддержала квалификацию преступления, предложенную органами предварительного следствия. Парням вменили пункт «а» части 2 статьи 131 УК РФ и пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору).

«В прениях гособвинитель просил суд назначить 16-летнему обвиняемому наказание в виде четырех лет в воспитательной колонии, 17-летнему – шесть, а 21-летнему – семь лет в колонии общего режима. При этом стоит отметить, что потерпевшая на строгой мере наказания не настаивала, каких-либо исковых требований не выдвигала», – рассказал и.о. прокурора Верхнего Уфалея Леонид Зорин.

Изучив обстоятельства дела, Верхнеуфалейский городской суд признал всех участников изнасилования виновными. Младшему подростку назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев воспитательной колонии. Его 17-летнего приятеля приговорили к 5 годам колонии общего режима, а его старшего брата к семи годам в ИК общего режима.

Ольга Плеханова