Осуждены грабители, связавшие пенсионерку в Октябрьском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Грабители из Октябрьского района (Челябинская область), связавшие 74-летнюю пенсионерку в ее доме, получили сроки в колониях – злоумышленники признали свою вину лишь частично, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Октябрьский райсуд огласил приговор двум местным жителям 28 и 32 лет, которые год назад напали на престарелую горожанку. Пьяные мужчины ночью ворвались в ее частный дом, связали пенсионерке руки и ноги и открыто похитили ее накопления и личные вещи. Сумма ущерба составила более 35 тыс. рублей.

«Суд признал злоумышленников виновными по пунктам "а, в, г" части 2 статьи 161 УК РФ – "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, подсудимые свою вину в содеянном признали лишь частично», – рассказал прокурор Октябрьского района Вячеслав Гаврилов.

Один мужчина получил 1 год и 4 месяца лишения свободы, второй – 1 год и 6 месяцев. Наказание грабители будут отбывать в колонии общего режима. При провозглашении приговора суд изменил осужденным меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Иск потерпевшей о возмещении материального вреда удовлетворен в полном объеме.