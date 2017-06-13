Осуждена лидер ОПГ, торговавшая девушками из Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд огласил приговор 42-летней жительнице Пермского края, которая в составе ОПГ за три года продала в Бахрейн (арабское государство в Персидском заливе) 23 девушки, – рабынь поставляли из Челябинской области, Пермского края и Удмуртии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Преступная группа под руководством 42-летней женщины действовала с 2013 по 2016 годы, предлагая российским девушкам высокооплачиваемую работу в арабских странах. Согласившимся изготавливали пакет документов, покупали билеты и переправляли их за границу. Как только девушки оказывались за рубежом, под угрозой физической расправы их заставляли заниматься проституцией.

Деятельность группы была раскрыта благодаря тому, что одной из потерпевших удалось сбежать из плена и сообщить об этом в правоохранительные органы. Стражам порядка удалось установить 23 девушки из Челябинской области, Пермского края и Удмуртии. Злоумышленникам предъявили обвинение по пункту «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой).

«Во время следствия обвиняемая выразила желание сотрудничать, рассказала обо всем в подробностях, и с ней было заключено досудебное соглашение. В итоге суд приговорил женшину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн рублей. Расследование уголовного дела в отношении других участников группировки продолжается, – говорится в сообщении.

Напомним, лидер и четыре участника ОПГ были задержаны в марте 2016 года. Глава банды руководствовалась в своем деле так называемым плановым методом. В частности, при обыске полицейскими обнаружены записи о намерении продать в 2016 году 12 женщин, получить доход в размере 2,4 млн рублей, а также съездить на отдых два раза. В ходе обысков у нее изъяли 75 тыс. долларов США, травматическое и пневматическое оружие.