Осуждена чиновница из Челябинска, получившая 100 тыс. рублей взяток за устройство в детсады

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осуждена бывшая замначальника управления образования Центрального Галина Леонтьева, получившая 100 тыс. рублей взяток за устройство в детсады, – женщина оштрафована судом на 250 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

Установлено, что в марте 2015 года стражи порядка задержали посредника обвиняемой при передаче ей 25 тыс. рублей за устройство ребенка в дошкольное учреждение. Позже было выявлено пять аналогичных преступных эпизодов на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Галину Леонтьеву признали виновной по части 1 статьи 290 и части 3 статьи 30, пункту «а» части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки и покушение на получение взятки). Чиновница оштрафована на 250 тыс. рублей и на три года лишена права занимать определенные должности.