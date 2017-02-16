Осуждена челябинка, обманувшая 14 пенсионеров на 1,4 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За совершение мошенничества в отношении пенсионеров осуждена жительница Челябинска – ее жертвами стали 14 престарелых горожан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, с февраля по апрель 2016 года Кристина Садкеева и еще одна женщина, в отношении которой уголовное дело расследуется, приходили домой к пенсионерам, представляясь социальными работниками, сотрудниками почты, Пенсионного фонда, ЖЭКа.

«Они сообщали о необходимости единовременного взноса для повышения пенсии, о необходимости замены старых купюр на новые в связи с деноминацией. Введенные в заблуждение пожилые люди отдавали им свои сбережения», – рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, аферистки выясняли места хранения денег и ценностей, и пока одна отвлекала внимание пожилых людей, другая тайно похищала их.

Жертвами преступниц стали 14 пенсионеров, которые лишились 1,4 млн рублей. В ходе судебного следствия Садкеева возместила ущерб в сумме 58 тыс. рублей.

«Центральный районный суд с учетом позиции прокурора признал Садкееву виновной в кражах и мошенничестве и лишил ее свободы на три года – это время она проведет в исправительной колонии общего режима», – уточнили в надзорном ведомстве.

Добавим, что женщина вину признала в полном объеме, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.