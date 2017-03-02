Осуждена челябинка, кравшая деньги у стариков под видом сотрудницы ПФР

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска получила условный срок за серию мошенничеств и краж в отношении пенсионеров – преступница прикидывалась работницей ПФР, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, 30-летняя безработная челябинка в течение 2016 года под видом сотрудника районного отдела социального обеспечения и Пенсионного фонда злоупотребляла доверием престарелых граждан, проживающих в Тракторозаводском районе. Женщина проникала к ним в квартиры и сообщала о всероссийском повышении пенсии, но чтобы получать более высокие выплаты, пожилые люди должны якобы заплатить налог. Когда они передавали обвиняемой деньги, она отвлекала их внимание и скрывалась. Суммы хищений варьировались от 7,5 до 100 тыс. рублей.

«В ходе следствия установлены шесть потерпевших пенсионеров, пострадавших от действий мошенницы, все они опознали обвиняемую, дали изобличающие ее показания. Обвиняемая, в свою очередь, признала вину частично, в совершении двух преступлений в отношении трех потерпевших. Несмотря на это, ее вина подтверждается доказательствами, собранными органами следствия, окончательную оценку действиям обвиняемой даст суд», – рассказали в прокуратуре района.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Известно, что обвиняемая 1 декабря 2016 была осуждена Металлургическим районным судом Челябинска за совершение 17-ти аналогичных преступлений.