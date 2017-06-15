12+ Осужден житель Южноуральска, разбивший графин о подругу ради 2 колец

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Южноуральска (Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за разбой с применением стеклянного графина – злоумышленник решил завладеть серебряными кольцами своей подруги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта местного суда.

Преступление было совершено еще в феврале 2017 года. По версии следствия, подсудимый распивал спиртное с потерпевшей в комнате коммунального общежития. Заметив у подруги два серебряных кольца на пальцах, злоумышленник решил похитить их.

Ночью разбойник напал на женщину с деревянной тростью, сломав ее о спину подруги. Затем заточил обломок ножом и пять раз воткнул его ей в руки, после чего взял стеклянный графин и разбил его ей о голову, отчего потерпевшая упала на кровать, и налетчик, наконец, смог снять с нее кольца.

«Горожанин вину в совершении преступлений признал, написал явку с повинной и активно способствовал следствию», – говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.