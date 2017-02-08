18+ Осужден житель Сима, убивший любовника подруги поленом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Сима (Ашинский район, Челябинская область) получил срок за расправу над любовником своей подруги – мужчина 15 раз обрушил на соперника полено, после чего тот скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в октябре 2016 года возле одного из домов по улице 40 лет Октября, где повстречались двое мужчин. Один из них узнал от бдительного соседа, что сожительница изменяет ему со вторым. Мирно выяснить отношения выпившим горожанам не удалось. В ходе конфликта обманутый влюбленный нанес противнику не менее 15 ударов по голове и телу поленом. Потерпевший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

«Ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания подсудимый вину в инкриминируемом деянии не признал. Пояснил, что удары потерпевшему наносил с целью самообороны. В прениях государственному обвинителю удалось убедить суд, что мужчина таким образом пытается избежать уголовной ответственности», – рассказали в Ашинской городской прокуратуре.

Горожанина признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.