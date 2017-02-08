Ср, 08.02.2017, 13:25 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 13:00

18+ Осужден житель Сима, убивший любовника подруги поленом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Сима (Ашинский район, Челябинская область) получил срок за расправу над любовником своей подруги – мужчина 15 раз обрушил на соперника полено, после чего тот скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в октябре 2016 года возле одного из домов по улице 40 лет Октября, где повстречались двое мужчин. Один из них узнал от бдительного соседа, что сожительница изменяет ему со вторым. Мирно выяснить отношения выпившим горожанам не удалось. В ходе конфликта обманутый влюбленный нанес противнику не менее 15 ударов по голове и телу поленом. Потерпевший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

«Ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания подсудимый вину в инкриминируемом деянии не признал. Пояснил, что удары потерпевшему наносил с целью самообороны. В прениях государственному обвинителю удалось убедить суд, что мужчина таким образом пытается избежать уголовной ответственности», – рассказали в Ашинской городской прокуратуре.

Горожанина признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: любовник, ревность, убийство на почве ревности, новости сима
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:23
ВАЖНО. Штраф за непропуск пешеходов станет больше
сегодня, 13:15
Небогатым россиянам будут начислять «баллы на отечественные продукты»
сегодня, 12:47
Гражданки Узбекистана попали в колонию за попытку нелегально пересечь границу РФ
сегодня, 12:24
Отмена занятий в школах Коркино 8 февраля – кто не учится во 2 смену
сегодня, 12:18
18+ Серийному педофилу с ЧТЗ предстоит прочесть более 35 томов уголовного дела
сегодня, 12:06
Матчи Еврочелленджа между сборными России и Франции могут пройти в Челябинске
сегодня, 11:48
В Кыштыме отменили уроки во 2 смену из-за холодов
сегодня, 11:25
Челябинец, сбросивший 2 котов с 9 этажа, предстанет перед судом
сегодня, 11:11
Суд решил, кто ответит за пожар, устроенный подростками в аквапарке Магнитогорска
сегодня, 10:39
Сотне будущих «выпускников» ИК-2 предложили работу в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость