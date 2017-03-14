Осужден житель Сатки, заказавший шпионский жучок на AliExpress

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Екатеринбургские таможенники оставили жителя Сатки (Челябинская область) без шпионского «жучка», который тот заказал в Китае, – вместо покупки мужчина получил судимость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Саткинский городской суд рассмотрел дело в отношении 28-летнего горожанина, работающего охранником в ЧОПе. Мужчина в июле 2016 года на сайте AliExpress присмотрел и заказал себе GSM-радиомикрофон, предназначенный для негласного получения акустической информации. Устройство для «прослушки» обошлось горожанину в 900 рублей. Почтовое отправление должно было прийти через месяц, однако посылку из Китая изъяли таможенники, когда она долетела до Кольцово (Екатеринбург).

«Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое устройство может быть установлено в помещение для приема акустической информации, которую можно получать, используя любой телефонный аппарат, позвонив на номер SIM-карты, установленной в радиомикрофоне. Малые габариты, автономность работы, наличие дистанционного управления, а также отсутствие на корпусе обозначений, позволяют применять радиомикрофон для негласного получения акустической информации. Свободный оборот данных технических средств на территории Российской Федерации в отсутствие лицензии, выдаваемой ФСБ, запрещен», – рассказал и.о. прокурора Сатки Алексей Кравцов.

Заказчик свою вину признал частично и пояснил, что устройство намеревался использовать как дополнительную сигнализацию в личном автомобиле, о других технических возможностях не знал. Суд посчитал, что, работая в ЧОПе, подсудимый должен был и мог выяснить особенности спецсредства.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, статьи 138.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. После вступления приговора в силу GSM-радиомикрофон будет уничтожен.