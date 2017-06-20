Осужден рецидивист, разбивший нос пенсионерке из-за 5 тыс. рублей в Чебаркуле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Чебаркуля (Челябинская область) отправили в колонию особого режима за разбойное нападение на 76-летнюю пенсионерку в подъезде – злоумышленник разбил пожилой даме нос и устроил сотрясение мозга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в декабре 2016 года, когда освободившийся из мест лишения свободы мужчина зашел пьяным в подъезд и напал на 76-летнюю горожанку, возвращавшуюся домой. Против воли пенсионерки злоумышленник проник к ней в квартиру, где, приставив нож к лицу, потребовал деньги и золотые украшения.

«Получив отказ на свое требование, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов, причинив сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Сломив волю женщины к сопротивлению, налетчик открыто похитил деньги и сотовый телефон, причинив ущерб в размере 5,5 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Чебаркульский городской суд признал 46-летнего разбойника виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.