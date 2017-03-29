18+ Осужден рецидивист, проломивший поленом череп мужу сестры в Кизильском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель села Кизильское (Челябинская область) получил срок в колонии особого режима за смертельное избиение мужа сестры поленом – родственники рассорились во время распития спиртного, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в октябре 2016 года в селе Кизильское. Местный житель находился в гостях у родной сестры и распивал спиртное с ее мужем. Во время застолья мужчины рассорились, так как родственника оскорбило высказывае хозяина. Гость набросился на супруга сестры с поленом. Ударив обидчика не менее 11 раз по голове, злоумышленник проломил ему череп с нескольких сторон. Мужчина скончался в больнице.

«Налетчик был задержан. На стадии предварительного следствия свою вину признал в полном объеме», – рассказал следователь Правобережного межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Андрей Кожевников.

Прокуратура поддержала обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Дело было рассмотрено в суде по существу.

«Приговором Кизильского районного суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – рассказал и.о. прокурора Кизильского района Алексей Глазков.

В качестве отягчающего обстоятельства суд учел особо опасный рецидив. С 2008 по 2015 год осужденный уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбой, однако на путь исправления не встал.

Ольга Плеханова