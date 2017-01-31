18+ Осужден педофил, за пару часов напавший на 3 девочек под Троицком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Педофил из Троицкого района (Челябинская область) получил 15 лет в колонии строгого режима за несколько нападений на детей – надругаться 24-летнему злоумышленнику удалось лишь над одной потерпевшей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления были совершены весной 2016 года в одном из поселков. Сначала злоумышленник привязался к 9-летней незнакомой девочке и пытался ее куда-то утащить, однако подозрительные действия пресек проезжавший мимо на машине очевидец.

Спустя несколько часов извращенец нашел новую жертву. Схватив 12-летнюю незнакомку, мужчина снова стал тащить с собой, однако девочка оказала активное сопротивление: начала кричать и защищаться. Когда налетчик несколько раз ударил школьницу, за ребенка вступился другой прохожий, и злоумышленнику снова пришлось отступить.

Следующую потерпевшую молодой человек встретил на детской площадке. Сначала мужчина попросил 9-летнюю девочку раздеть куклу Барби, а потом утащил ребенка в кусты, снял с ребенка колготки и стал трогать за половые органы, совершив тем самым оконченный состав преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«Действия злоумышленника были пресечены жителями поселка. Дети, вернувшиеся домой, пожаловались на мужчину родителям. Общими усилиями взрослые отыскали преступника и передали сотрудникам полиции. В ходе предварительного следствия он признавал вину, однако на суде отказался от своих показаний, вероятно, опасаясь, что это повлияет на отношения с другими осужденными в местах лишения свободы», – рассказал старший помощник прокурора Троицка Денис Горбачев.

Суд признал мужчину виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, а также побоях, причиненных другим детям. Его причастность к преступлениям подтвердилась не только показаниями потерпевших, но и взрослых, которые становились свидетелями его поведения на улице. Извращенцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ольга Плеханова