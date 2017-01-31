Вт, 31.01.2017, 18:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 17:00

18+ Осужден педофил, за пару часов напавший на 3 девочек под Троицком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Педофил из Троицкого района (Челябинская область) получил 15 лет в колонии строгого режима за несколько нападений на детей – надругаться 24-летнему злоумышленнику удалось лишь над одной потерпевшей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления были совершены весной 2016 года в одном из поселков. Сначала злоумышленник привязался к 9-летней незнакомой девочке и пытался ее куда-то утащить, однако подозрительные действия пресек проезжавший мимо на машине очевидец.

Спустя несколько часов извращенец нашел новую жертву. Схватив 12-летнюю незнакомку, мужчина снова стал тащить с собой, однако девочка оказала активное сопротивление: начала кричать и защищаться. Когда налетчик несколько раз ударил школьницу, за ребенка вступился другой прохожий, и злоумышленнику снова пришлось отступить.

Следующую потерпевшую молодой человек встретил на детской площадке. Сначала мужчина попросил 9-летнюю девочку раздеть куклу Барби, а потом утащил ребенка в кусты, снял с ребенка колготки и стал трогать за половые органы, совершив тем самым оконченный состав преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«Действия злоумышленника были пресечены жителями поселка. Дети, вернувшиеся домой, пожаловались на мужчину родителям. Общими усилиями взрослые отыскали преступника и передали сотрудникам полиции. В ходе предварительного следствия он признавал вину, однако на суде отказался от своих показаний, вероятно, опасаясь, что это повлияет на отношения с другими осужденными в местах лишения свободы», – рассказал старший помощник прокурора Троицка Денис Горбачев.

Суд признал мужчину виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, а также побоях, причиненных другим детям. Его причастность к преступлениям подтвердилась не только показаниями потерпевших, но и взрослых, которые становились свидетелями его поведения на улице. Извращенцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: педофил, насильник, новости троицка, суды челябинска, кукла барби
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 536
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:21
ВНИМАНИЕ. Челябинская филармония продает абонементы со скидкой 30%
сегодня, 18:17
18+ В Челябинске парня осудят за попытку изнасилования и убийство 9-классницы
сегодня, 17:54
Смог «заглянет» в 4 города Южного Урала на ближайшие сутки
сегодня, 17:34
Сотрудники ГИБДД с приставами поймали 15 челябинцев, не оплативших штрафы
сегодня, 17:09
Представительница ЮУрГУ завоевала 2 место в лыжной гонке на Всемирной зимней Универсиаде
сегодня, 16:57
Еманжелинца, напоившего пивом 3-летнего сына, ждет колония
сегодня, 16:02
В Магнитогорске стартовал проект «Счастливый возраст: долголетие, здоровье, молодость души»
сегодня, 15:54
Полиция ищет мошенника, «списавшего» 50 тыс. с карты жителя Кыштыма
сегодня, 15:19
«Венской кофейне» запретили размещать террасу в историческом здании Челябинска
сегодня, 14:52
Водителя Land Cruiser, протаранившего ТК в Южноуральске, спасли подушки безопасности

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость