18+ Осужден отчим-педофил, насиловавший 12-летнюю падчерицу в Усть-Катаве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Педофил, насиловавший свою 12-летнюю падчерицу, пока ее мать ездила в командировки, отправится в колонию строгого режима – Усть-катавский райсуд (Челябинская область) вынес обвинительный приговор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались в отношении школьницы на протяжении полутора лет. В августе 2016 года мать заметила в поведении девочки подозрительные изменения. Поговорив с ребенком обстоятельно, женщина узнала, чем ее муж занимался, пока она ездила в командировки и была на работе. Мужчину арестовали. Следователям он объяснил свое поведение нездоровым влечением к ребенку. Психиатры подтвердили, что у него имеется расстройство сексуального предпочтения.

«За два преступных эпизода гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, а также выступил с иском в защиту прав потерпевшей, потребовав взыскать со злоумышленника 400 тыс. рублей морального вреда в пользу девочки», – рассказал прокурор Усть-Катава Алексей Путилов.

Рассмотрев дело по существу, суд вынес обвинительный приговор по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Педофилу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с принудительными мерами медхарактера. Мужчине придется пройти лечение у психиатра амбулаторно. Также суд полностью удовлетворил иск прокурора, взыскав с преступника 400 тыс. рублей.

Ольга Плеханова