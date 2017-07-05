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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 12:04

Осужден наркоман, давший взятку за липовую справку для ГИБДД в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинского наркомана приговорили к двум годам колонии строгого режима за дачу взятки сотруднице наркодиспансера – подложный документ мужчина принес в ГИБДД, чтобы получить водительские права, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинец состоял на учете в наркологической больнице с диагнозом «опийная наркомания», но решил сесть за руль автомобиля. Чтобы получить справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством от врача-нарколога, мужчина обратился к своему знакомому, который согласился быть посредником при передаче взятки. Получив от наркомана 30 тыс. рублей, посредник оставил себе 15 тыс., а остальное отдал регистратору диспансерного отделения, которая не была уполномочена на выдачу справок.

«Женщина, используя возможность доступа к печатям учреждения и врачей психиатров-наркологов, а также бланкам справок строгой отчетности, в нарушение порядка и достоверно зная о наличии у взяткодателя медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, незаконно внесла в официальный документ заведомо ложные сведения об отсутствии у мужчины противопоказаний к управлению транспортными средствами. После этого сотрудница больницы удостоверила ложные сведения собственноручно подделанной подписью врача психиатра-нарколога. Подложный документ челябинец предоставил в ГИБДД для получения водительского удостоверения», – рассказала консультант Калининского райсуда Лариса Аверьянова.

Преступные действия горожанина были разоблачены, поэтому права он так не получил. Суд признал его виновным в совершении покушения на дачу взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий и использовании заведомо подложного документа. Мужчине назначено наказание в виде двух лет в колонии строгого режима. 

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Теги: взятка, наркоман, гибдд, водительские права, новости челябинска
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